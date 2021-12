Donadoni: «Brahim Díaz è uno che crea opportunità, ma non ha nel DNA il senso della rete»

Roberto Donadoni, ex leggenda rossonera, ha parlato di Brahim Diaz e delle sue caratteristiche tecniche: le sue dichiarazioni

Roberto Donadoni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato in questi termini di Brahim Diaz:

«Adesso non ci sono Rafael Leao ed Ante Rebić che hanno un discreto fiuto per il gol e dunque queste assenze si fanno sentire. Brahim Díaz è uno che crea opportunità, ma non ha nel DNA il senso della rete. Le ali puntano poco la porta, è vero. Forse qui si deve migliorare, ma molto dipende dalle caratteristiche di ognuno. E poi anche le assenze in altri settori del campo pensano».