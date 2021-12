Donadoni su Milan-Napoli: «Chi vincerà acquisirà autostima»

Roberto Donadoni, intervenuto sulle pagine de Il Corriere dello Sport, ha parlato di Milan Napoli, ricordando anche il suo passato. Le parole

Roberto Donadoni ha parlato al Corriere dello Sport in vista della sfida fra Milan e Napoli di domenica sera. Le sue parole:

MILAN-NAPOLI – «Una gara tosta tra due squadre che hanno delle assenze ma sanno quanto vale questo scontro per la classifica. Non siamo ancora al giro di boa, ma queste partite non sono come le altre».

SPALLETTI-PIOLI – «Spalletti è partito in maniera ottima. Le defezioni hanno fatto calare la qualità del suo calcio ma anche il Milan non se la passa di certo bene. Diciamo che chi uscirà vincitore, acquisirà una buona autostima».

MARADONA – «Di Diego ho tanti ricordi legati alle sfide da avversario. Giocatore unico. Giusto che lo stadio porti il suo nome».

NAZIONALE – «La vittoria dell’Europeo è arrivato in un bel momento, in cui è servito anche un pizzico di fortuna. Questa poi è venuta a mancare nelle qualificazioni, e i rigori sbagliati lo testimoniano. Resto fiducioso, c’è da tirare fuori il carattere. Consapevoli, inoltre, che le avversarie sfideranno i Campioni d’Europa».

