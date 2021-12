Donnarumma: «A Parigi accolto alla grande. Ho sempre voluto fare il portiere»

Il portiere del PSG Donnarumma ha parlato del suo arrivo a Parigi e dell’accoglienza ricevuta

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale italiana, in una intervista ai canali ufficiali del club francese ha parlato del suo arrivo a Parigi e dell’accoglienza ricevuta.

ACCOGLIENZA PARIGI – «Mi sono trovato subito bene qui, mi hanno accolto benissimo in un grande gruppo. Ci troviamo tutti bene, sto imparando in fretta il francese e la comunicazione coi compagni è molto importante. Mi faccio capire alla grande. Sto molto bene a Parigi, l’importanza è sempre apprendere in qualsiasi situazione e ascoltare ciò che ti dice l’allenatore. Non c’è stato alcun cambiamento, sto bene con la squadra, con la società, con tutti qui. I tifosi mi hanno accolto molto bene, li ringrazio tanto e prometto che darò sempre il massimo per questa maglia prestigiosa, che merita vittorie e rispetto».

PRESSIONE – «Ho sempre voluto fare il portiere, non sento la pressione e questa è stata la mia forza. L’ho sempre gestita bene, anche quando ero giovanissimo. Ciò mi ha avvantaggiato, giocare a San Siro a 16 anni non è assolutamente facile, ma io ho sempre cercato di mantenere la calma. Provo ogni volta a dare tranquillità e fiducia alla mia squadra, sono un motivatore».