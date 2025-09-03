Donnarumma entusiasta: «Contento di essere al Manchester City. Con la Nazionale voglio raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Donnarumma: «City, che emozione! Ora voglio riportare in alto l’Italia»

Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalle sfide decisive contro Estonia e Israele, valide per la qualificazione ai Mondiali. Il nuovo portiere del Manchester City si è detto entusiasta della nuova avventura sotto la guida di Pep Guardiola, senza nascondere le emozioni provate nel lasciare il PSG.

«Guardiola mi ha voluto fortemente e questo mi ha reso orgoglioso. Arrivare al City, il club più forte al mondo, è motivo di grande felicità», ha detto Donnarumma, che ha sottolineato come il passaggio in Premier League sia stato vissuto in modo simile a quello del 2021, quando firmò col PSG mentre era in Nazionale. «Questa volta ho chiesto io di firmare in ritiro, magari porta fortuna anche stavolta», ha scherzato.

Interrogato sul rapporto con Luis Enrique, l’ex portiere del Milan ha mantenuto toni diplomatici: «È stato diretto fin dal primo giorno. Ognuno fa le sue scelte, ma il supporto dei miei compagni mi ha fatto capire quanto ho dato a Parigi. Questo conta più di tutto».

Donnarumma ha poi parlato del suo rapporto con Gattuso, nuovo CT della Nazionale: «Lo conosco bene dai tempi del Milan. Ci sta trasmettendo energia, ci sta facendo sentire tutti importanti. La priorità è tornare ad avere quella voglia e quella compattezza che ci è mancata, come ha detto anche Rovella».

Riguardo alle critiche sul suo gioco con i piedi, Donnarumma ha risposto con serenità: «So che posso migliorare e con Guardiola sarà possibile farlo. Non ho mai pensato di essere scarso, cerco solo di aiutare la squadra».

Il portiere azzurro ha inoltre ribadito la sua fiducia nella Serie A e nella crescita del calcio italiano: «Il talento c’è, basta crederci. Abbiamo una Nazionale forte, giovane, e con il tempo possiamo ottenere grandi risultati».

Infine, Donnarumma ha voluto mandare un messaggio toccante: «Siamo tutti con il piccolo Thomas. Gli mando un abbraccio forte e lo aspettiamo presto a Coverciano».

Con le idee chiare e un nuovo capitolo appena iniziato, Donnarumma si prepara a guidare l’Italia verso un futuro ricco di ambizioni e voglia di riscatto.