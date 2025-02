Donnarumma Inter, colpo in vista per i nerazzurri. Ecco il piano di Marotta per riportare il portiere a Milano

Donnarumma Inter, interesse dei nerazzurri sempre più concreto. Ecco i fattori che potrebbero portare l’ex Milan in nerazzurro

Quella che sembrava soltanto una voce o una provocazione legata al calciomercato Inter, potrebbe trasformarsi in qualcosa di nettamente più concreto. Gianluigi Donnarumma potrebbe diventare un giocatore nerazzurro, soprattutto analizzando quelli che sono gli attuali fattori. Questo il punto di Tuttosport.

CALCIOMERCATO INTER – «Marotta, Ausilio e Baccin pensano già alla squadra che sarà, tanto che i vertici nerazzurri continueranno a monitorare da vicino la situazione legata a Gianluigi Donnarumma, che secondo quanto trapelato in Francia non rinnoverà il contratto col Paris Saint Germain visto che Luis Enrique punterà tutto su Lucas Chevalier, portiere del Lille e possibile nuovo rinforzo dei campioni in carica. Dal canto suo Gigio, legato sino al 2026 da una ricca intesa economica da 12 milioni di euro annui con i transalpini, potrebbe clamorosamente diventare una di quelle opportunità di mercato tanto decantate dal presidente nerazzurro. Insomma, quella che sembrava quasi poter essere una provocazione di mercato, in realtà potrebbe trasformarsi in una faccenda serissima, per una possibile e clamorosa negoziazione che vedrebbe l’estremo difensore italiano – e il suo procuratore Raiola – discutere del futuro nella Milano nerazzurra del capitano della nazionale, ex Milan».