Donnarumma Milan: proseguono i discorsi per il rinnovo. Il punto

Il rinnovo di Gigi Donnarumma è sicuramente tra i temi più caldi in casa Milan: proseguono i discorsi tra l’entourage del portiere e il club

Il rinnovo di Gigi Donnarumma è il tema più caldo in casa Milan e lo sarà fino a che non sarà presa una decisione sulla cessione o meno del portiere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, proseguono i contatti tra l’entourage del portiere e il club rossonero.

La società vorrebbe trovare un accordo il prima possibile convincendo Donnarumma a rinnovare e progettare poi un lungo percorso insieme. Il nodo principale resta però sempre l’elevato ingaggio di Gigio, che al momento guadagna 6 milioni di euro a stagione. L’idea del Milan è rinnovare per un solo anno, con magari un piccolo sconto da parte del portiere: ingaggio da 5 milioni di euro più qualche bonus generoso.