Donnarumma in uscita dal Milan: due strade per il portiere

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan. Il portiere sembra sempre più lontano, con due possibilità per il futuro

Quale futuro per Gigio Donnarumma? Il portiere del Milan, in scadenza di contratto nel 2021, avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto, come ha spiegato Pedullà su Sportitalia. Nel suo futuro potrebbero esserci Juve e Psg.

«Donnarumma è più fuori che dentro dal Milan. Ha rifiutato il rinnovo di contratto e ribadisco due strade. La più importante porta alla Juve, quella che piacerebbe a Leonardo porta al Psg».