Dopo Sebastiano ecco Salvatore: è la settimana degli Esposito

Questa è sicuramente la settimana degli Esposito. Di una famiglia in particolare. Sebastiano, attaccante dell’Inter, ha esordito in Champions League mercoledì contro il Borussia Dortmund, mentre il fratello Salvatore ha segnato il primo gol in Serie B.

Il centrocampista, con un passato nel vivaio nerazzurro, è andato a referto su punizione segnando il gol del vantaggio del Chievo Verona nel match poi pareggiato contro il Cosenza.