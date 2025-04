Manchester United, Dorgu chiede al club un cambio nome: «Dio risponde alle preghiere»

Patrick Dorgu ha chiesto la Manchester United di poter cambiare nome in distinta, richiesta accolta dai Red Devils: ecco come viene annunciato ora

Patrick Dorgu, giovane terzino danese di origini nigeriane, ha chiesto ufficialmente al Manchester United di modificare il proprio nome sui documenti ufficiali in “Patrick Chinazaekpere Dorgu”. Come riportato dal The Sun, il nuovo nome onora le sue radici Igbo, con “Chinazaekpere” che significa «Dio risponde alle preghiere». Il club inglese ha accolto senza problemi la richiesta del giocatore, arrivato dal Lecce durante il mercato invernale per 33 milioni di dollari.

Dorgu, 20 anni, ha già collezionato 12 presenze sotto la guida di Ruben Amorim e si è ritagliato un ruolo importante nella corsa dello United verso l’Europa League, dove affronterà l’Athletic Bilbao in semifinale. Intanto, in Premier League, i Red Devils restano nelle retrovie della classifica ma sperano in un rilancio, a partire dalla sfida di domenica contro il Bournemouth, dove Dorgu è atteso da titolare.