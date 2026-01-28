Connect with us

Calciomercato

Douglas Luiz Aston Villa, ufficiale il ritorno del centrocampista: il comunicato e la formula

Published

2 ore ago

on

By

Douglas Luiz

Douglas Luiz Aston Villa, ufficiale il ritorno del centrocampista: il comunicato del club con la formula e i dettagli dell’operazione

Douglas Luiz torna all’Aston Villa e lo fa con la formula del prestito: ufficiale l’addio alla Juventus del centrocampista brasiliano.

IL COMUNICATO – «L’Aston Villa è lieta di annunciare che Douglas Luiz è entrato a far parte del club in prestito dalla Juventus.
Il nazionale brasiliano ha lasciato il Villa nell’estate del 2024 per unirsi ai giganti italiani, ma trascorrerà il resto della stagione 2025/26 al Villa Park.

Luiz ha firmato per la prima volta con il Villa nel 2019, collezionando oltre 200 presenze in cinque anni con le maglie bordeaux e blu, aiutando il club a qualificarsi per la UEFA Europa Conference League e la UEFA Champions League per due stagioni consecutive.
Vincitore della medaglia d’oro per il Brasile alle Olimpiadi di Tokyo, è stato anche votato miglior giocatore e miglior giocatore dei tifosi dell’Aston Villa della stagione alla fine della stagione 2022/23.

Bentornato, Dougie! 🇧🇷».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Quote promo Champions 1

PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News2 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×