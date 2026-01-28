Douglas Luiz Aston Villa, ufficiale il ritorno del centrocampista: il comunicato e la formula

Douglas Luiz Aston Villa, ufficiale il ritorno del centrocampista: il comunicato del club con la formula e i dettagli dell’operazione

Douglas Luiz torna all’Aston Villa e lo fa con la formula del prestito: ufficiale l’addio alla Juventus del centrocampista brasiliano.

IL COMUNICATO – «L’Aston Villa è lieta di annunciare che Douglas Luiz è entrato a far parte del club in prestito dalla Juventus.

Il nazionale brasiliano ha lasciato il Villa nell’estate del 2024 per unirsi ai giganti italiani, ma trascorrerà il resto della stagione 2025/26 al Villa Park.

Luiz ha firmato per la prima volta con il Villa nel 2019, collezionando oltre 200 presenze in cinque anni con le maglie bordeaux e blu, aiutando il club a qualificarsi per la UEFA Europa Conference League e la UEFA Champions League per due stagioni consecutive.

Vincitore della medaglia d’oro per il Brasile alle Olimpiadi di Tokyo, è stato anche votato miglior giocatore e miglior giocatore dei tifosi dell’Aston Villa della stagione alla fine della stagione 2022/23.

Bentornato, Dougie! 🇧🇷».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet