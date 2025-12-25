Douglas Luiz si racconta: «Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice»

Douglas Luiz, parla l’ex Juve: «Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono felice»

Il Natale di Douglas Luiz ha avuto il sapore della solidarietà e delle sue radici. Il centrocampista brasiliano ha scelto di trascorrere la vigilia servendo pasti caldi a più di 150 persone in difficoltà presso l’Hyson Green Community Hub, partecipando all’iniziativa del Nottingham Forest «Home for Christmas». Cresciuto nella favela Nova Holanda di Rio de Janeiro, Luiz non ha mai dimenticato da dove viene.

Come ha raccontato al Daily Mail, «La mia famiglia ha sempre avuto cibo a casa, ma non è così per tutti». Per lui, tendere la mano a chi ha bisogno è quasi un dovere morale: «È un giorno speciale perché a volte hai bisogno di vedere la vita reale, come alcune persone trovino difficile mangiare e vivere. Per i giocatori tutto è più facile ma devi pensare anche agli altri. Adoro farlo. Non lo faccio perché sono un calciatore o perché sono in TV».

Sul campo, però, la sua esperienza inglese è stata finora tutt’altro che semplice. Arrivato in prestito dalla Juventus lo scorso agosto — con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni al raggiungimento di 15 presenze da almeno 45 minuti — Luiz ha dovuto saltare le prime dodici partite per problemi muscolari. A Nottingham ha già lavorato con tre allenatori diversi, l’ultimo dei quali è Sean Dyche, un continuo cambio di riferimenti che ha complicato il suo inserimento: «Ci sono stati molti cambiamenti, ed è difficile sia mentalmente che fisicamente. Da quando sono arrivato al Forest, ci sono stati tre allenatori diversi ed è difficile trovare il modo di essere in forma perché hanno mentalità diverse».

Il ricordo della parentesi juventina resta amaro: «Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice». Nonostante ciò, le soddisfazioni sportive tardano ad arrivare. Nell’ultima gara contro il Fulham, tornato titolare, Luiz ha causato il rigore poi trasformato da Jimenez, episodio che ha deciso la sconfitta per 1-0 dei Tricky Trees.

