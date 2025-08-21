Douglas Luiz vola verso Nottingham: il VIDEO dell’arrivo in aeroporto del centrocampista della Juventus che saluta dopo una sola stagione

Un saluto breve, quasi di circostanza, prima di imbarcarsi su un volo di sola andata per l’Inghilterra. Si è chiusa ufficialmente nella mattinata di oggi, giovedì 21 agosto, la parentesi di Douglas Luiz alla Juventus. Il centrocampista brasiliano ha lasciato Torino dall’aeroporto di Caselle, dove ha scambiato poche parole con i media presenti, tra cui JuventusNews24: «Grazie, un saluto a tutti». Un addio che pone fine a un’avventura mai veramente decollata.

Il classe 1998 è atteso a Nottingham per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Nottingham Forest. Dopo settimane di trattative, il direttore generale bianconero Damien Comolli ha trovato la quadra con il club inglese sulla base di un’operazione finanziariamente vantaggiosa per la Juventus: un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di un determinato e facilmente raggiungibile numero di presenze. Una formula che garantisce di fatto una cessione a titolo definitivo, mettendo al sicuro l’incasso e alleggerendo in modo significativo il monte ingaggi.

Arrivato solo un anno fa dall’Aston Villa con grandi aspettative, Douglas Luiz non è mai riuscito a imporsi nello scacchiere tattico di Igor Tudor. Il tecnico croato lo ha impiegato con il contagocce, preferendogli profili ritenuti più adatti e funzionali al suo consolidato 3-4-2-1. La sua cessione non è quindi un fulmine a ciel sereno, ma la logica conseguenza di una valutazione tecnica, oltre che economica, che lo vedeva ormai ai margini del progetto. Per il Nottingham Forest si tratta di un colpo di assoluto spessore, che porta in dote qualità ed esperienza internazionale.

Per la Juventus, la sua partenza è un tassello fondamentale del mercato in entrata. La casella liberata a centrocampo e il risparmio sul suo stipendio permettono ora a Comolli di accelerare la ricerca di un nuovo mediano, un giocatore con caratteristiche più in linea con le richieste di Tudor. Con la firma attesa nelle prossime ore, si chiude un capitolo breve e deludente per entrambe le parti.