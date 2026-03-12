Dove vedere l'Inter stasera in tv: guida campionato e Coppa Italia

In questo articolo ecco tutte le informazioni su dove vedere l’Inter stasera in TV. Oggi i nerazzurri potrebbero essere impegnati nel campionato di Serie A, in Champions o in Coppa Italia.

Una delle squadre italiane più forti degli ultimi anni è sicuramente l’Inter di Christian Chivu. Nonostante i nerazzurri siano usciti anzitempo dalla Champions League, sono ancora impegnati in due competizioni: Serie A e Coppa Italia.

L’1-0 subito nel derby contro il Milan che ha riaperto la corsa Scudetto non deve distogliere l’attenzione dall’obiettivo di Lautaro & Co. Dopo il campionato perso di un soffio lo scorso anno, la Beneamata non vorrà nuovamente farsi sfuggire l’agognato traguardo.

Ma quali saranno i prossimi impegni della formazione meneghina? E soprattutto, dove vedere l’Inter stasera in TV, se ci sono partite in programma? Le emittenti sono tante e non è sempre facile orientarsi: di seguito vi diamo tutte le info del caso.

Dove vedere l’Inter stasera in TV: Serie A

Se tra le partite di stasera c’è anche un match dell’Inter in campionato, vai sul sicuro facendo un abbonamento a DAZN. Si tratta del broadcaster che ha i diritti per tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano, fino al 2029.

Tra i vari abbonamenti che la piattaforma mette a disposizione, in questo momento il piano più conveniente è il Full: è in sconto a 29,99€ al mese per 6 mesi, invece di 44,99€. Si tratta del piano mensile, non annuale: si rinnova di mese in mese ed è possibile disdirlo quando si vuole.

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Tuttavia, non è l’unico modo per vedere la partita dell’Inter. DAZN infatti ha l’esclusiva assoluta di 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A. Le altre tre sono in co-esclusiva su NOW. Non è detto dunque che però la piattaforma streaming di Sky trasmetta il match dei nerazzurri.

Le prossime partite di Serie A dell’Inter sono le seguenti:

Inter-Atalanta , sabato 14 marzo ore 15;

, sabato 14 marzo ore 15; Fiorentina-Inter , domenica 22 marzo ore 20.45;

, domenica 22 marzo ore 20.45; Inter-Roma, domenica 5 aprile ore 20.45.

In sintesi, per rispondere alla domanda su dove vedere l’Inter in campionato, la risposta è: DAZN sicuramente lo fa vedere, NOW dipende dalle tre partite di giornata su cui ha acquisito i diritti TV.

Dove vedere l’Inter stasera in Coppa Italia

Da diversi anni i diritti televisivi della Coppa Italia sono appanaggio di Mediaset. Solitamente, vengono trasmesse su Italia 1 e Canale 5, ma saltuariamente anche su Canale 20. Per quanto riguarda la stagione 2025-26, la società milanese è ancora in lizza per vincere il trofeo nazionale.

Ma quando si gioca Inter-Como? Come riportato dalle comunicazioni della Lega, l’appuntamento con la semifinale di ritorno è fissato per martedì 21 aprile alle 21.00. La suggestiva e imponente cornice dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro si vestirà a festa per ospitare un vero e proprio derby lombardo dalle altissime poste in palio.

La formazione nerazzurra cercherà di far valere il fattore campo dopo lo 0-0 dell’andata. Dall’altra parte, però, troverà una squadra lariana agguerrita, pronta a sovvertire ogni pronostico affidandosi alle brillanti idee tattiche di Cesc Fàbregas.

Dove vedere l’Inter gratis stasera

Molti tifosi cercano ogni settimana un modo per vedere l’Inter gratis, soprattutto quando si avvicinano le partite più importanti di campionato o delle competizioni europee. Tuttavia è importante sapere che la maggior parte dei match dei nerazzurri è trasmessa su piattaforme a pagamento che detengono i diritti televisivi delle competizioni. Questo significa che non sempre è possibile guardare la partita completa senza abbonamento.

Detto questo, esistono comunque alcune soluzioni legali che permettono di seguire l’Inter gratuitamente o comunque senza pagare direttamente la visione della gara. In alcuni casi si tratta di partite trasmesse in chiaro, mentre in altri è possibile sfruttare streaming ufficiali, highlights o aggiornamenti live.

Ecco le principali possibilità per vedere l’Inter gratis o senza abbonamento:

Partite di Coppa Italia in chiaro : i match di Coppa Italia vengono trasmessi gratuitamente in TV sui canali Mediaset e in streaming sulle piattaforme ufficiali. In queste occasioni è possibile vedere l’Inter senza pagare alcun abbonamento;

: i match di Coppa Italia vengono trasmessi gratuitamente in TV sui canali Mediaset e in streaming sulle piattaforme ufficiali. In queste occasioni è possibile vedere l’Inter senza pagare alcun abbonamento; Supercoppa Italiana in TV gratuita : anche la Supercoppa Italiana viene trasmessa in chiaro. Se l’Inter partecipa alla competizione, la partita può essere seguita gratuitamente sia in televisione sia in streaming sui servizi ufficiali;

: anche la Supercoppa Italiana viene trasmessa in chiaro. Se l’Inter partecipa alla competizione, la partita può essere seguita gratuitamente sia in televisione sia in streaming sui servizi ufficiali; Periodi di prova delle piattaforme streaming : alcuni servizi sportivi possono offrire periodi di prova o promozioni temporanee che permettono di vedere le partite per un tempo limitato senza costi. È una soluzione che molti tifosi utilizzano per seguire una singola gara;

: alcuni servizi sportivi possono offrire periodi di prova o promozioni temporanee che permettono di vedere le partite per un tempo limitato senza costi. È una soluzione che molti tifosi utilizzano per seguire una singola gara; Highlights e sintesi ufficiali online : subito dopo il fischio finale, i broadcaster e i siti sportivi pubblicano highlights, gol e sintesi della partita. Non si tratta della diretta, ma è comunque un modo gratuito per vedere le azioni più importanti;

: subito dopo il fischio finale, i broadcaster e i siti sportivi pubblicano highlights, gol e sintesi della partita. Non si tratta della diretta, ma è comunque un modo gratuito per vedere le azioni più importanti; Dirette testuali e aggiornamenti live: molti portali sportivi offrono cronache minuto per minuto con statistiche, formazioni e commento della partita. È una soluzione utile per restare aggiornati quando non si può guardare il match in TV.

Quando si cerca dove vedere l’Inter gratis è facile imbattersi in siti che promettono streaming gratuiti delle partite. Tuttavia queste piattaforme spesso trasmettono contenuti senza autorizzazione e possono essere rischiose sia dal punto di vista legale sia per la sicurezza dei dispositivi.

Per questo motivo, per chi si chiede dove vedere l’Inter stasera in tv, è sempre consigliabile utilizzare solo servizi ufficiali e piattaforme autorizzate, che garantiscono qualità dello streaming, sicurezza e rispetto dei diritti televisivi.

Fonte foto: Sito Ufficiale Inter