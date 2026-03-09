Milan Inter, Estupinan riapre la corsa scudetto e si riprende la sua stagione! Allegri decisivo (ancora)

Milan Inter, Estupinan riapre la corsa scudetto e si riprende la stagione. Allegri ancora decisivo, tutti i dettagli

La notte dell’8 marzo 2026 ha cambiato il destino di Pervis Estupiñán, trasformando un giocatore smarrito in protagonista assoluto. Il suo sinistro al 35’, una traiettoria perfetta che ha battuto Sommer sotto la traversa, non ha soltanto deciso il derby e rilanciato il Milan nella corsa scudetto: ha segnato il punto di svolta di una stagione che sembrava destinata a scivolare nell’anonimato. In quell’istante, l’ecuadoriano ha ritrovato se stesso, liberandosi del peso dei rimpianti e riappropriandosi del ruolo che il club aveva immaginato per lui.

Arrivato dal Brighton per 19 milioni complessivi, Estupiñán aveva dovuto convivere con l’ingombrante eredità di Theo Hernandez e con un avvio complicato, fatto di incertezze tattiche e fiducia vacillante. Il sorpasso in corsia di Davide Bartesaghi, la rivelazione del vivaio, sembrava averlo relegato a comparsa di lusso, mentre le voci di mercato lo dipingevano già con le valigie pronte. Tra Premier League e Bologna, il suo nome circolava come quello di un’occasione da cogliere, quasi fosse ormai un corpo estraneo al progetto rossonero.

In questo contesto, la figura di Massimiliano Allegri è stata decisiva. Il tecnico ha scelto di non abbandonare il terzino, difendendolo pubblicamente e lavorando lontano dai riflettori sulla sua crescita mentale e sulla sua capacità di incidere nelle partite più bloccate. La sua fiducia, spesso controcorrente rispetto alla critica, ha trovato conferma proprio nel derby: Estupiñán ha ripagato la pazienza dell’allenatore con una prestazione da leader, trasformando una scommessa rischiosa in una vittoria tecnica e umana.

