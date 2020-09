Duarte positivo al Coronavirus: servono 13 negativi per scendere in campo

Nella giornata di ieri Leo Duarte è risultato positivo al Coronavirus: ottimismo al Milan per il match di questa sera

Leo Duarte è risultato positivo al Coronavirus ma Milan-Bodo/Glimt dovrebbe giocarsi regolarmente questa sera. A meno di scenari clamorosi, infatti, i rossoneri questa sera saranno regolarmente a San Siro per giocarsi contro i norvegesi il passaggio ai playoff di Europa League.

Donnarumma e compagni si sono sottoposti ai nuovi esami già nella giornata di ieri: i risultati dei tamponi sono attesi entro questa mattina e la Uefa li aspetta fino a quattro ore prima del match. Che cosa succederebbe in caso di nuove positività? Come spiega la Gazzetta dello Sport, il regolamento dell’Uefa, inquadrato dal protocollo Return to Play, parla chiaro: partendo dal presupposto (ovvio) che allo stadio possa accedere solo chi è risultato negativo al doppio giro di tamponi previsto a ridosso della gara, l’Uefa si rifà ai protocolli sanitari locali.

Sarebbe l’Ats insomma a imporre una quarantena “di gruppo”, qualora dagli esiti di stamane dovessero emergere troppe positività. In ogni caso, con almeno 13 giocatori iscritti alla lista A disponibili (incluso almeno un portiere) e quindi negativi, il Milan potrebbe comunque giocare.