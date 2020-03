Due anni senza Emiliano Mondonico: «Vi racconto il mio amore per il pallone tra i prati di Rivolta d’Adda»

Due anni oggi senza Emiliano Mondonico. Grande uomo prima ancora che grande allenatore. Lo stesso che, nella sua cascina di Rivolta d’Adda, amava raccontare il proprio amore per il pallone.

«Qui nella cascina in cui vivo ho una stanza pieno di palloni. Anche se qualcuno mi prende per matto, ogni tanto ne prendo uno e vado per prati con i miei cani. Ma li devo dribblare per non farglieli bucare», scherzava sempre con il sorriso sulle labbra.