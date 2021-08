Dumfries: «Spero di dare il mio contributo per confermare lo scudetto»

Denzel Dumfries ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter dopo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento

EMOZIONI – «È una sensazione bellissima, sono felicisismo di arrivare nella squadra campione d’Italia. è una grandissima opportunità per me, sono davvero contento».

CARATTERISTICHE – «Riguardo alle mie caratteristiche sono ovviamente un esterno a cui piace attaccare, mi trovo bene nella linea a cinque: l’Inter gioca con questo sistema come anche la nazionale olandese, mi sento a mio agio».

DE VRIJ – «Ho parlato con Stefan più volte, è un mio amico, veniamo dalla stessa città e lo conosco benissimo: è bello essere un suo nuovo compagno di squadra».

OLANDESI ALL’INTER – «So bene quali sono stati i campioni olandesi che hanno vestito questa maglia, è un onore far parte di questa lista. Ora spero in una grande stagione, spero di dare il mio contributo per confermare il titolo e per fare una bella Champions League».