Duran, né Juve né Lille: il Fenerbahce fa muro! Destino segnato per l’attaccante colombiano, cercato di recente dai bianconeri

Chiarezza definitiva sul destino di Jhon Duran. Le indiscrezioni di mercato che volevano il talentuoso attaccante colombiano lontano dalla Turchia sono state categoricamente smentite. Secondo le informazioni diffuse da Fabrizio Romano, il classe 2003, attualmente in prestito dall’Al-Nassr al Fenerbahce, non cambierà maglia in questa finestra invernale.

Nessuna possibilità di approdo in Francia: il giocatore non è mai stato realmente vicino al Lille, nonostante i rumors recenti che lo accostavano ai Dogues. Anche le voci su un inserimento della Juventus trovano un muro: la dirigenza della Vecchia Signora non sta trattando la punta sudamericana, essendo concentrata su strategie e profili completamente diversi per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Duran proseguirà dunque la sua crescita nel campionato turco.

🚨❌ Jhon Durán was never close to joining Lille, no chances for deal to happen.



Juventus are also focused on different targets. pic.twitter.com/mdT1cdIWnJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

PAROLE – «🚨❌Jhon Durán non è mai stato vicino a unirsi al Lille, nessuna possibilità di accordo. Anche la Juventus è concentrata su obiettivi diversi».

