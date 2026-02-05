Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calcio Estero

Duran lascia il Fenerbahce: dove giocherà l’attaccante colombiano accostato anche alla Juventus a gennaio. Novità!

Published

2 ore ago

on

By

John Duran

Duran via dail Fenerbahce: ecco dove si trasferisce l’attaccante colombiano che piaceva anche alla Juventus a gennaio. Tutti i dettagli

Jhon Durán, accostato con insistenza alla Juventus nelle scorse settimane come possibile rinforzo per il reparto avanzato, non è approdato a Torino. La sua prossima destinazione, a sorpresa, è la Russia.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il viaggio verso San Pietroburgo

A svelare i movimenti del giocatore è stato l’esperto di mercato internazionale Santi Aouna. Secondo quanto riportato su X, Durán è stato intercettato proprio mentre si trovava in viaggio aereo, diretto verso quella che sarà la sua nuova casa sportiva: San Pietroburgo. Il giocatore è pronto a unirsi allo Zenit. La “fumata bianca” è arrivata in tempi rapidi, tagliando fuori la concorrenza dei club italiani ed europei che avevano sondato il terreno.

Addio Turchia: i termini dell’affare

Si chiude così anticipatamente la parentesi turca del calciatore. Durán ha interrotto il suo rapporto con il Fenerbahçe, dove militava in prestito, per intraprendere subito questa nuova avventura. La formula dell’operazione è stata definita e ricalca quella precedente: il colombiano si trasferisce allo Zenit con la formula del prestito. Una scelta strategica che permette al giocatore di cambiare aria immediatamente, cercando maggiore continuità e protagonismo in un campionato diverso.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×