Duran lascia il Fenerbahce: dove giocherà l’attaccante colombiano accostato anche alla Juventus a gennaio. Novità!

Duran via dail Fenerbahce: ecco dove si trasferisce l’attaccante colombiano che piaceva anche alla Juventus a gennaio. Tutti i dettagli

Jhon Durán, accostato con insistenza alla Juventus nelle scorse settimane come possibile rinforzo per il reparto avanzato, non è approdato a Torino. La sua prossima destinazione, a sorpresa, è la Russia.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il viaggio verso San Pietroburgo

A svelare i movimenti del giocatore è stato l’esperto di mercato internazionale Santi Aouna. Secondo quanto riportato su X, Durán è stato intercettato proprio mentre si trovava in viaggio aereo, diretto verso quella che sarà la sua nuova casa sportiva: San Pietroburgo. Il giocatore è pronto a unirsi allo Zenit. La “fumata bianca” è arrivata in tempi rapidi, tagliando fuori la concorrenza dei club italiani ed europei che avevano sondato il terreno.

Addio Turchia: i termini dell’affare

Si chiude così anticipatamente la parentesi turca del calciatore. Durán ha interrotto il suo rapporto con il Fenerbahçe, dove militava in prestito, per intraprendere subito questa nuova avventura. La formula dell’operazione è stata definita e ricalca quella precedente: il colombiano si trasferisce allo Zenit con la formula del prestito. Una scelta strategica che permette al giocatore di cambiare aria immediatamente, cercando maggiore continuità e protagonismo in un campionato diverso.