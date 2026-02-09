Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento

Duran Zenit, è stato ufficializzato il trasferimento in Russia dell’attaccante. Ecco tutti i dettagli sull’operazione

Il valzer delle punte internazionali registra oggi un movimento ufficiale e per certi versi inaspettato. Jhon Duran è un nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo. La conferma è arrivata direttamente dai canali ufficiali del club russo, che ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante colombiano con la formula del prestito fino al termine della stagione. Si chiude così, con un cambio di rotta improvviso, la parentesi turca del giocatore, che ha deciso di interrompere anticipatamente la sua esperienza al Fenerbahçe per cercare fortuna e minuti nella Premier Liga russa.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La triangolazione di mercato: via dall’Al Nassr

L’operazione di mercato è stata complessa e ha coinvolto tre società. Il cartellino di Duran, infatti, è di proprietà dell’Al Nassr. Il club di Riad, che aveva girato il colombiano in prestito al Fenerbahçe all’inizio della stagione, ha avallato l’interruzione dell’accordo con la società di Istanbul. Duran ha spinto per una nuova destinazione. Lo Zenit si è inserito con decisione, trovando l’accordo con i sauditi per un nuovo prestito.

Chi è Jhon Duran: potenza e fiuto del gol

Classe 2003, Jhon Duran è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Punta centrale mancina, dotata di una struttura fisica imponente e di un tiro potente dalla media distanza, Duran fa della forza e dell’attacco alla profondità le sue armi migliori. Dopo essersi messo in luce in Europa con la maglia dell’Aston Villa in Premier League, dove aveva mostrato sprazzi di grande talento pur partendo spesso dalla panchina, il passaggio in Arabia e il successivo prestito in Turchia sembravano averne rallentato l’ascesa. Ora, la Russia rappresenta l’occasione per rilanciarsi e ritrovare continuità realizzativa.

La nuova sfida a San Pietroburgo

Allo Zenit, Duran troverà una squadra costruita per vincere. Il club di San Pietroburgo cercava una punta in grado di garantire peso offensivo e alternative tattiche. L’arrivo del colombiano offre al tecnico nuove soluzioni per scardinare le difese avversarie, portando in dote quell’esplosività che forse è mancata nell’ultimo periodo. Per Duran, lasciare Istanbul per San Pietroburgo non è solo un cambio geografico, ma una scommessa su se stesso: dimostrare di poter essere un titolare inamovibile in un club che punta al titolo.