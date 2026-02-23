Paulo Dybala contattato dal Boca Juniors per giugno, la Roma valuta un rinnovo al ribasso. Tutti gli aggiornamenti

Paulo Dybala resta al centro di un doppio corteggiamento: da un lato l’interesse concreto del Boca Juniors, che lo aspetterebbe a giugno; dall’altro la Roma, che sta valutando la possibilità di proporre un rinnovo con condizioni economiche ridotte rispetto all’attuale ingaggio. Le notizie, riportate da Moretto, parlano di una strategia degli Xeneizes per convincere la Joya a tornare in Sudamerica e lasciare così i giallorossi.

Sul fronte contrattuale la situazione è chiara ma fluida: il contratto scade a giugno e al momento i contatti tra le parti non sembrano aver prodotto un’intesa definitiva. L’esperto di calciomercato Moretto sosteniene che la società starebbe preparando un’offerta a cifre inferiori per contenere il monte ingaggi pur cercando di trattenere il campione. Questo clima di incertezza alimenta le voci su un possibile trasferimento a parametro zero o su un rinnovo solo se verranno ridiscusse le condizioni economiche.

Da qui ai prossimi mesi si aprono scenari diversi: se la Roma formalizzerà un rinnovo con termini ridotti, Dybala potrebbe valutare la permanenza per continuare il progetto sportivo; in assenza di un accordo concreto, il trasferimento al Boca a giugno come svincolato resta una pista percorribile; infine non è escluso che altre offerte europee possano inserirsi nella trattativa. In ogni caso la chiave resta il tempo — il contratto in scadenza e la volontà del giocatore di decidere il proprio futuro determineranno la scelta finale, mentre club e agenti continueranno a sondare tutte le opzioni disponibili.