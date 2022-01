ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dybala, bordata anche contro Allegri: «Brutto gioco, abbiamo paura». Così l’argentino dopo Juve-Udinese

Non solo la questione rinnovo, anche il gioco della Juve nel mirino di Paulo Dybala dopo l’Udinese. Le sue parole a Sky Sport.

PARTITA – «Credo che abbiamo fatto una bella partita, bisogna dare continuità dopo il gol, succede che dopo che lo facciamo non attacchiamo perchè abbiamo paura».

CHAMPIONS – «Siamo la Juve e siamo vicini alle squadre che ci sono sopra. Non abbiamo un bel gioco, non è la nostra forza, ma puntiamo sulla voglia di lottare per i posti più alti».