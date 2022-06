Dybala all’Inter: manca ancora l’affondo. Gli sviluppi nei prossimi giorni

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Inter corteggia Dybala, direttamente e indirettamente, ma non fa ancora quel passo concreto per provare a prenderlo. Il club nerazzurro deve capire, al momento, come si snoderà il suo mercato.

Ora la Joya è ancora impegnato con la Nazionale argentina, poi raggiungerà la compagna a Miami dove giocherà un’amichevole di beneficienza. Verrà poi raggiunto lì da un preparatore per poi firmare, verso i primi di luglio, con la sua nuova squadra.