Dybala Benfica, l’argentino firma con il club portoghese entro l’estate? Le dichiarazioni di Rui Costa chiariscono tutto

Dybala Benfica, si è parlato tanto del possibile trasferimento in Portogallo. Ma il dirigente del club lusitano ha chiuso le porte al trasferimento

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere uno dei temi più discussi del panorama calcistico internazionale, e la prospettiva Dybala Benfica ha acceso per ore il dibattito tra i tifosi. La situazione contrattuale dell’argentino, legato alla Roma fino al 30 giugno 2026 e ancora senza segnali di rinnovo, alimenta inevitabilmente voci e scenari che si rincorrono di settimana in settimana. La Joya rappresenta un patrimonio tecnico ed emotivo per i giallorossi, ma la mancanza di passi concreti da parte della dirigenza rende ogni ipotesi più credibile, comprese quelle provenienti dall’estero.

La pista portoghese, rilanciata dal quotidiano Record, ha generato un immediato clamore: l’idea Dybala Benfica sembrava poggiarsi su un elemento non trascurabile, ovvero la presenza di José Mourinho sulla panchina del club di Lisbona. Lo Special One ha infatti allenato Dybala alla Roma, instaurando con lui un rapporto forte, alimentato da stima reciproca e fiducia tecnica. Mourinho è stato uno dei principali artefici della rinascita del fantasista, e vederlo al Benfica ha reso plausibile un incastro che sulla carta avrebbe avuto un fascino indiscutibile.

Tuttavia, nonostante l’interesse mediatico, l’ipotesi Dybala Benfica si è rapidamente sgonfiata. A farlo è stato lo stesso presidente del club portoghese, Manuel Rui Costa, che intercettato dai giornalisti all’aeroporto prima della trasferta verso Madeira, ha spento ogni voce con decisione. «Chiedete al giornalista che ha scritto quella notizia: non c’è nulla di vero», ha dichiarato Rui Costa, smentendo in modo netto qualsiasi trattativa in corso.

Oltre alla posizione ufficiale del Benfica, c’è un altro elemento che complica oggettivamente qualsiasi tentativo: l’ingaggio. Il salario di Dybala con la Roma rappresenta un ostacolo difficilmente superabile per i parametri economici del club portoghese, che tradizionalmente mantiene una politica salariale molto più contenuta rispetto ai top club delle Big Five europee. Anche in caso di volontà reciproca, il gap economico sarebbe quasi impossibile da colmare senza un sacrificio significativo del giocatore.

Sul fondo restano comunque altre possibilità. Il ritorno in patria al Boca Juniors rimane un sogno che affascina i tifosi argentini, mentre l’opzione MLS – con l’Inter Miami di Lionel Messi – conserva un appeal particolare. Ma nessuna di queste piste, almeno per ora, sembra pronta a trasformarsi in una vera trattativa.

In questo contesto, la suggestione Dybala Benfica si è chiusa rapidamente, ma il futuro della Joya resta tutt’altro che definito. In assenza di un rinnovo con la Roma, le sirene dall’estero continueranno a risuonare. E ogni giorno potrà portare nuove ombre e nuove speranze sul destino di uno dei talenti più amati del calcio moderno.