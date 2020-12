Dybala distratto dal contratto? Arriva il messaggio della Juve al suo 10. Così i bianconeri vogliono “aiutare” Paulo a performare in campo

Interessante focus sulla situazione Dybala su Tuttosport. Il botta e risposta tra Paulo e il presidente Agnelli ha chiarito il messaggio della Juve: per il rinnovo a certe cifre serve un’impennata di rendimento. Il club vuole che Paulo sia concentrato sul campo, e non su questioni extra. Perché l’argentino ha le capacità per essere tra i top 5 al mondo, ma per il momento è solo tra i primi 20.

Per i contratto c’è ancora tempo. D’altra parte, in Europa, per il momento non c’è nessuno che gli offre quelle cifre. La scadenza nel 2022 è abbastanza lontana ad oggi per scongiurare un addio a parametro zero.