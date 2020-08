Dybala diviso tra rinnovo e mercato: i tifosi si schierano con la Joya

Dybala tra rinnovo e sirene di mercato: cosa c’è nel futuro dell’attaccante della Juve. Le ultime notizie in casa bianconera

L’indiscrezione riportata ieri da La Gazzetta dello Sport era di quelle sorprendenti: di fronte ad un’offerta congrua, Paulo Dybala non è incedibile. E l’edizione odierna de La Rosea ha pubblicato i risultati di un sondaggio, nel quale veniva chiesto ai tifosi di esprimersi sul futuro della Joya.

«Dybala deve restare» il messaggio chiaro e diretto del popolo bianconero. Secondo quanto riferito da Tuttosport, invece, se l’argentino non dovesse legarsi alla Juve per sempre, le variabili Manchester City e Real Madrid potrebbero portare soldi per Pogba o contropartite come Isco o Asensio.