Dybala, il dolore passa e la Juve spera: può tornare per la Champions

Paulo Dybala non sente già più dolore al retto femorale, dove ha subito un’elongazione. La Juve spera: può farcela per la Champions

La gara con la Sampdoria ha regalato lo scudetto alla Juve ma ha fatto perdere ai bianconeri Paulo Dybala, che ha subito un’elongazione al retto femorale. L’argentino sta già meglio: non sente più dolore e nei prossimi 10 giorni dovrebbe risolvere il problema, come spiega La Gazzetta dello Sport.

La Joya è ottimista per il recupero in vista della Champions League: la sfida con il Lione ci sarà il 7 agosto. Molto dipenderà comunque da come risponderà il muscolo nei prossimi giorni.