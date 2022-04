L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha un piano per portare Dybala all’Inter senza dover cedere Lautaro Martinez

L’Inter nella prossima stagione potrebbe avere come coppia d’attacco un tandem tutto argentino: Dybala Lautaro, insieme si può. Il piano di Marotta è pronto ad essere messo in atto e riguarderebbe la cessione degli esuberi e qualche prestito.

In estate i nerazzurri si libereranno di ingaggi pesanti come Vidal, Vecino e Sanchez che con la Joya si vedrebbe ancora meno precluso l’utilizzo. L’Inter può giocarsi anche la carta dei tanti prestiti e riuscire a far cassa per permettersi l’ingaggio di Dybala. Attenzione anche a Perisic, che con l’arrivo fi Gosens non è poi più così sicuro del posto da titolare. Lo scrive il Tuttosport.