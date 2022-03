Dybala, Inter ma non solo: un altro club pronto a fare follie per la Joya

Dybala si libererà a zero in estate. L’Inter ci pensa, ma un altro club sarebbe pronto all’assalto per la Joya

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala deve ora fare una scelta sul suo futuro. L’argentino, ufficializzata la rottura con la Juventus, si sta ora guardando intorno in cerca del suo prossimo club.

Spinge l’Inter, con Marotta pronto ad accontentare le sue richieste per mettere a segno il clamoroso tradimento, ma i nerazzurri devono guardarsi dalla concorrenza. In modo particolare da quella dell’Atletico Madrid, con Simeone in pressing per avere a sua disposizione il giocatore il prima possibile. Più lontana, in seconda fila, appare invece la soluzione Premier League.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24