Dybala Juve, è frattura? Sguardo polemico alla tribuna dopo il gol. L’argentino non ha esultato dopo la rete all’Udinese

Paulo Dybala ha portato in vantaggio la Juve all’Allianz Stadium, battendo Padelli con un sinistro dentro l’area che si è insaccato sotto il sette.

L’argentino non ha esultato con la solita Dybala mask, sistemandosi la fascia e rivolgendo uno sguardo polemico verso la tribuna. Non è un mistero che il suo rinnovo con il club sia in un momento di pieno stallo.