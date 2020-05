Dybala Juve, l’obiettivo è rinnovare fino al 2025: il punto

La Juve e Paulo Dybala si siederanno presto a un tavolo per parlare del rinnovo di contratto della Joya argentina

Dieci mesi dopo è ormai ribaltato il mondo di Paulo Dybala: da esubero a potenziale rinnovato. Come cambiano le cose. Sembra lontanissima la scorsa estate quando Paratici cercò di piazzarlo prima al Manchester United e poi al Tottenham. Ora nell’agenda del direttore sportivo c’è l’adeguamento e l’allungamento del contratto della Joya.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Dybala ha convinto il club bianconero a mettere in calendario l’atteso rinnovo. L’ultimo risale all’aprile 2017: la Joya firmava per cinque stagioni a 7,3 milioni l’anno. Prima del lockdown c’erano stati i primi contatti. La pandemia, però, ha frenato il progetto: l’agente di Paulo, Jorge Antun, è bloccato in Argentina e non si sa quando tornerà in Italia. In più, anche i numeri circolanti prima della crisi sono ormai improponibili in un calcio stravolto dal virus: la Juve, ad esempio, non è più intenzionata a pagare cifre superiori ai sei milioni per stipendi di giocatori non d’élite, ma è pur sempre aperta a qualche extra budget.

Dybala probabilmente dovrebbe diventare il secondo più pagato della compagnia – sottolinea la Rosea – lontanissimo dalle cifre di Ronaldo, ma sarebbe riconosciuto come il vero secondo violino. Per questo, sono allo studio varie soluzioni, a partire da un ingaggio a salire con ricchi bonus.