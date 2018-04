Dybala punta Del Piero: vuole superare i 30 gol con la Juventus

Paulo Dybala vuole superare quota trenta gol e anche Alessandro Del Piero, che in una singola stagione ne mise a segno trentadue con la Juventus

Paulo Dybala ha segnato una tripletta nella vittoria della Juventus a Benevento e si è assestato a quota venticinque gol in stagione. Il talento bianconero ha superato Higuain e ha nel mirino Roberto Baggio a ventisette segnature. A dire il vero, la Joya prova il colpaccio: mancano almeno altre otto partite per finire la stagione e l’argentino vuole arrivare ad agganciare o superare Alessandro Del Piero, capace di fare trentadue gol nel 1997-98, l’anno prima del terribile infortunio di Udine. Non sarà facile, perché dovrebbe viaggiare alla media di un gol a partita.

In Serie A mancano sette partite alla fine e, se non ci saranno infortuni, Dybala probabilmente le giocherà tutte. A queste si aggiunge la finale di Coppa Italia contro il Milan del 9 maggio. L’incognita arriva dalla Champions League, ci sarebbe la partita di ritorno col Real Madrid ma la Joya è stata squalificata e, visto il risultato dell’andata, è difficile pensare che ci saranno altri match in UCL. Otto partite per fare otto gol, sfondare quota trenta e superare Del Piero: Paulo Dybala ci crede.