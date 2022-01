ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dybala: «Non parlo del rinnovo. Sguardo in tribuna? Cercavo un amico…». Così l’attaccante bianconero a caldo

Paulo Dybala ha parlato a Sky Sport dopo Juve–Udinese.

Le sue parole: «Non dobbiamo avere paura di giocare, dobbiamo lavorare su quello. Siamo in corsa per la Champions, siamo la Juventus. Il gioco non è la nostra forza, dobbiamo puntare sulla voglia di lottare. Lo sguardo era per un amico, l’ho invitato e non lo trovavo. Rinnovo? Sono uscite tante notizie, sono successe tante cose. Non voglio parlare».

L’argentino della Juve ha poi ampliato il discorso a DAZN: «Sguardo in tribuna? C’era un mio amico in tribuna ma non l’ho trovato. Dirigenza? Io non devo dimostrare niente a nessuno. La società ha deciso che ci parleremo a febbraio o marzo non lo so, quindi devo aspettare. Io sono a disposizione del mister».