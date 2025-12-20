Dybala a Torino con la Roma: come è stato accolto l’argentino dai tifosi bianconeri

Dybala è pronto a tornare a Torino da avversario e i tifosi della Juventus lo hanno accolto sicuramente con tanto calore. Cosa è successo

La Roma è arrivata a Torino con circa ventiquattro ore di anticipo rispetto al fischio d’inizio del big match contro la Juventus, una sfida decisiva per le ambizioni Champions di entrambe le squadre. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, hanno scelto di anticipare la partenza per vivere la vigilia in ritiro e preparare con la massima concentrazione una gara che può indirizzare il prosieguo della stagione. Fin dallo sbarco all’aeroporto di Caselle, però, l’attenzione si è concentrata su un solo nome: Dybala.

Paulo Dybala è stato il grande protagonista dell’arrivo della Roma a Torino. L’argentino è stato accolto da cori, applausi e richieste di foto già all’uscita dell’aeroporto, in un clima che ha ricordato più una festa che l’arrivo di una squadra avversaria. Un segnale chiaro di come il legame tra Dybala e la città di Torino sia rimasto intatto nonostante il suo addio alla Juventus e il trasferimento nella Capitale. Il calore dei tifosi lo ha accompagnato anche davanti all’hotel che ospita la squadra, dove la Joya si è fermata a lungo per firmare autografi e scattare selfie.

A rendere l’accoglienza ancora più significativa è stato il fatto che tra la folla non ci fossero soltanto tifosi romanisti. Molti sostenitori juventini hanno voluto salutare Dybala, dimostrando un affetto che va oltre la rivalità sportiva. Un aspetto che si ripete puntualmente a ogni ritorno dell’argentino all’Allianz Stadium da avversario: applausi, cori e tributi che raccontano quanto il suo passato bianconero abbia lasciato un segno profondo.

La presenza di Dybala rappresenta un elemento emotivo fortissimo anche in vista della gara. Per la Juventus è un avversario temibile, capace di accendere la partita con una giocata, mentre per la Roma è il simbolo di qualità ed esperienza nei momenti chiave. Gasperini sa bene quanto il suo numero dieci possa incidere in una sfida di questo livello, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo mentale.

Anche per lo stesso Gasperini la partita avrà un significato speciale. Il tecnico ha recentemente spiegato di aver scelto la Roma perché attratto dalla difficoltà e dalla sfida del progetto, preferendola ad altre possibilità, compresa quella bianconera. In questo contesto, Dybala diventa il filo conduttore tra passato e presente, tra Torino e Roma.

La sfida contro la Juventus sarà dunque molto più di una semplice partita di campionato. Con Dybala al centro dell’attenzione, l’Allianz Stadium si prepara a vivere una notte carica di emozioni, dove il rispetto e l’affetto per la Joya si intrecceranno con la tensione di una gara fondamentale per la corsa alla Champions.