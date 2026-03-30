Dybala Roma ai titoli di coda: per il CorSport sarà addio a fine stagione. Tre ipotesi per il futuro dell’argentino

Dybala Roma si separeranno a fine stagione. Tre ipotesi per il futuro dell’attaccante, ecco dove potrebbe giocare

Secondo il Corriere dello Sport, l’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Roma sembra ormai destinata a giungere ai titoli di coda. Tra la tifoseria giallorossa cresce la consapevolezza di un epilogo malinconico per la Joya, con la speranza di tutti che possa salutare il pubblico in campo e non in infermeria, magari regalando al club la tanto attesa qualificazione in Champions League. In fondo, per citare le parole che Nemanja Matic gli rivolse a Budapest dopo la finale persa: «That’s football».

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Il silenzio di Trigoria e il nodo del rinnovo

Oggi è il 30 marzo e, a due mesi esatti dal termine dell’accordo, la situazione sul contratto in scadenza è in fase di stallo assoluto. Da Trigoria, la dirigenza non ha ancora bussato alla porta del giocatore o a quella dei suoi agenti Jorge Antun e Carlos Novel per avviare una vera trattativa. Le occasioni non mancavano: Antun si trovava recentemente nella Capitale per festeggiare la nascita della piccola Gia, la primogenita che Paulo e Oriana hanno da poco portato ad ammirare il Colosseo.

Il calvario degli infortuni e l’operazione al menisco

A pesare sul futuro giallorosso sono i continui stop fisici. Il fantasista argentino è attualmente ai box per l’intervento chirurgico al menisco, un iter clinico surreale arrivato il 6 marzo solo dopo ben 40 giorni di inutile terapia conservativa. I continui infortuni, tra cui le lesioni muscolari e i postumi dell’operazione al tendine, hanno messo in allerta il club. Per restare alla Roma, il numero 21 dovrebbe decurtarsi pesantemente lo stipendio, passando dagli attuali 8 milioni netti garantiti dall’accordo a salire, a un massimo di 3 milioni annui.

Boca Juniors o Turchia: le piste di calciomercato

Se il dialogo non dovesse riaprirsi, Dybala è libero di guardarsi attorno. La prima suggestione lo riporterebbe a casa, al Boca Juniors, una scelta di cuore che comporterebbe un ingaggio decisamente più basso. La seconda opzione porta in Turchia, dove Galatasaray e Fenerbahçe sono pronti a garantirgli cifre pari a quelle attuali.

Ora l’obiettivo del trentaduenne è recuperare per il rush finale del campionato, assecondando la speranza di Gasp e di tutta la piazza sportiva, per chiudere l’annata con gratitudine e senza alcun rimpianto.