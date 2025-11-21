Dybala Roma, il rinnovo con i giallorossi legato ad un traguardo? L’ultima parola spetterà all’argentino

Dybala Roma, i giallorossi sperano in un rinnovo dell’argentino. Molto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League

Paulo Dybala è già concentrato sul big match del 30 novembre contro il Napoli, una partita fondamentale per la Roma in chiave Champions League. La Joya non sarà a disposizione domenica a Cremona, ma dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già dalla prossima settimana, pronta a guidare la squadra verso un finale di stagione competitivo. Il suo contributo è considerato fondamentale, sia in termini di qualità tecnica che di leadership, per una Roma che vuole consolidare il proprio percorso verso l’Europa.

L’attaccante argentino ha due obiettivi chiari: aiutare la Roma a centrare la qualificazione alla Champions League e definire il proprio futuro nella Capitale. Nonostante i contatti tra Massara e il suo agente non siano ancora ripresi, il tema del rinnovo verrà probabilmente affrontato nei primi mesi del 2025. La volontà del numero 21 giallorosso, secondo quanto filtra, sarebbe quella di rimanere a Roma. Tuttavia, per prolungare il contratto fino al termine della sua carriera in Italia, Dybala dovrà accettare un taglio dell’ingaggio: i Friedkin, infatti, non possono sostenere gli 8 milioni più un milione di bonus che attualmente percepisce.

In questo scenario, la Roma rappresenta un equilibrio delicato tra le esigenze della società e le aspettative del giocatore. La Joya, consapevole del proprio valore, non ha fretta di prendere decisioni definitive, ma il legame con la Capitale sembra forte. Paredes, suo compagno di squadra, ha provato a convincerlo a trasferirsi al Boca Juniors, ma il sogno di Paulo va oltre: tra qualche anno, infatti, l’argentino vorrebbe vivere l’esperienza della MLS, magari vestendo la maglia dell’Inter Miami insieme a Messi, per concludere la propria carriera in un campionato emergente e stimolante.

Per il momento, però, la priorità resta la Roma. L’attaccante è determinato a dare il massimo per la squadra e a dimostrare di poter essere decisivo in partite chiave come quella contro il Napoli. Il rapporto con i tifosi e la città è solido, e il suo apporto tecnico può fare la differenza in chiave Champions. Il club e il giocatore sembrano allineati nel voler costruire un futuro insieme, sebbene con le necessarie attenzioni al bilancio e agli ingaggi.

In sintesi, Paulo Dybala vive una fase importante della sua carriera: concentrato sul campo, con l’obiettivo di portare la Roma in Champions League, e allo stesso tempo proiettato verso le scelte future. La Roma resta dunque il punto di partenza di un percorso che potrebbe continuare a lungo nella Capitale, prima di eventualmente aprire le porte al sogno americano della MLS.