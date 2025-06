Roma, Dybala ancora leader: Gasperini gli disegna la squadra intorno, e si lavora per il rinnovo

Roma, Paulo Dybala ancora leader al centro della squadra: Gasperini gli disegna la squadra attorno, mentre si lavora al rinnovo

Paulo Dybala resta alla Roma e sarà ancora uno dei pilastri della nuova era targata Gian Piero Gasperini. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino, pur reduce da un’operazione al tendine, è clinicamente guarito e si sta allenando a Miami con un preparatore personale messo a disposizione dal club. Sarà pronto per iniziare il ritiro a metà luglio con il nuovo tecnico, che lo conobbe già ai tempi del Palermo. Il trio dirigenziale formato da Massara, Gasperini e Ranieri (soprannominato “MaGaRa”) è pienamente concorde: se Dybala sta bene, gioca sempre. Perché è un talento unico, capace di decidere le partite con una giocata.

Gasperini non chiederà a Dybala uno sforzo difensivo eccessivo, ma studierà un programma personalizzato per valorizzarlo senza stressarne la condizione fisica. Il nuovo allenatore sa che Dybala può essere decisivo anche giocando “a modo suo”, senza dover rincorrere l’avversario fino in difesa. La generosità dell’argentino, già dimostrata in passato, sarà incanalata in un lavoro sostenibile. L’obiettivo è preservarne brillantezza e qualità, essenziali per la Roma che vuole tornare a competere ai massimi livelli.

Resta però il nodo economico. Con uno stipendio lordo di circa 15 milioni per la prossima stagione, l’accordo in vigore pesa molto sulle casse del club. A fine mercato, Massara incontrerà l’entourage del calciatore per proporre un rinnovo al ribasso: due anni in più, fino al 2028, con uno stipendio da circa 5 milioni netti. Una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le parti: Dybala resterebbe al centro del progetto, senza cedere alle sirene arabe già ignorate in passato, e preparerebbe un’eventuale ultima tappa in Argentina, magari al Boca Juniors. Per ora, però, resta la Roma il suo presente. E anche il suo futuro.