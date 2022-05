Dybala Roma, Totti ci prova: «Gli metterò qualcosa in testa»

Francesco Totti ha parlato del possibile approdo di Paulo Dybala alla Roma nelle prossime settimane

Il pensiero di poter vedere Paulo Dybala con la maglia della Roma stuzzica non poco i tifosi giallorossi. Si tutti anche Francesco Totti che così si è espresso ai microfoni di Sky Sport:

LE PAROLE – «Lunedì incontro Dybala per una partita, e qualcosa gli dirò, qualcosa gliela metterò in testa. Speriamo di riuscirci. So io cosa dirgli. Sempre se alla Roma interessa».