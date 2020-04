Dybala sempre più al centro della Juve: rinnovo, dieci e fascia da capitano

Dybala e un futuro alla Del Piero: rinnovo, dieci e fascia da capitano. La Juventus è pronta ad offrire il rinnovo alla Joya

Prima che scoppiasse la pandemia Coronavirus, la Juventus stava già maturando l’idea di offrire a Paulo Dybala quel rinnovo di un contratto in scadenza nel 2022. Uno o due anni ulteriori per rinsaldare un legame che in estate aveva vacillato

Lo riporta Gazzetta dello Sport che aggiunge che il 10 bianconero si immagina un futuro da capitano della Vecchia Signora, in perfetto stile Alex Del Pero. Presto si entrerà nella trattativa che prevederà anche un ritocco dell’ingaggio.