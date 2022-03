Dybala via dalla Juve, tentazione Premier: ci prova l’Arsenal per l’argentino che tra qualche mese sarà libero

Il futuro di Dybala potrebbe essere in Premier League.

Secondo quanto riportato da Football London, infatti, l’Arsenal sarebbe pronto a presentare un’offerta per il numero 10 della Juve che lascerà i bianconeri a parametro zero dopo il mancato rinnovo del contratto. L’argentino sarebbe l’alternativa dei Gunners al nome di di Nunez del Benfica. La Joya potrebbe essere tentato da un’esperienza in Premier.