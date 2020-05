Dynamo Dresden, due membri positivi al COVID-19: club in quarantena

Dynamo Dresden, niente ripresa della Zweite Liga: due test positivi al Coronavirus, tutta la squadra tedesca in quarantena

Pessime notizie per il calcio tedesco, che stava per assaporare il ritorno in campo delle squadre iscritte alla Bundesliga e alla Zweite Liga.

La Dynamo Dresden, club di 2. Bundesliga, ha registrato due positività al Coronavirus a seguito dei test medici effettuati negli scorsi giorni. Il club ha annunciato di aver messo in isolamento forzato tutta la sua squadra. La Dynamo sarebbe dovuta scendere in campo la prossima settimana contro l’Hannover.