Secondo Il Tempo, Edin Dzeko avrebbe chiesto a Paulo Fonseca di non scendere in campo contro il Verona. Il retroscena

Edin Dzeko non è sceso in campo ieri sera nell’anticipo della Roma contro l’Hellas Verona. Un segnale di quanto il bosniaco sia vicino a vestire la maglia della Juve e della sua grande volontà di trasferirsi in bianconero.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, sarebbe stato proprio Dzeko a chiedere a Paulo Fonseca di non giocare contro l’Hellas. Il bosniaco, inoltre, non ha preso parte alla riunione tecnica della vigilia.