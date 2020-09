Dzeko aspetta, Milik temporeggia e Suarez tarda: gli aggiornamenti sul valzer degli attaccanti

Juventus, Roma e Napoli sono alle prese con il valzer degli attaccanti: Dzeko, Milik e Suarez

Continua il valzer degli attaccanti che vede coinvolti la Juventus, la Roma e il Napoli e vede in campo Edin Dzeko, Arek Milik e Luis Suarez.

SUAREZ – Per quanto riguarda il Pistolero, i bianconeri sono stati aggiornati sui tempi lunghi per ricevere la cittadinanza. La pista quindi si raffredda, con la Juventus che rimette in cima alla lista Dzeko.

DZEKO – Il bosniaco è la prima scelta di Pirlo e avrebbe già un accordo di due anni con un contratto a 7,5 milioni netti a stagione. Nella trattativa con la Roma, i bianconeri potrebbero inserire il cartellino di Mattia De Sciglio. L’affare resta comunque legata all’arrivo di Milik nella Capitale.

MILIK – Il Napoli e la Roma avrebbero ormai raggiunto l’accordo per il polacco: 3 milioni per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus per un totale di 25 milioni. Mancherebbe ormai solo il sì definitivo di Milik.