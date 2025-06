Dzeko Bologna, il bosniaco vuole tornare in Italia e i rossoblù sono la piazza giusta per quel traguardo

Edin Dzeko vuole tornare Bologna e ha scelto Bologna come piazza: il suo arrivo darebbe profondità ed esperienza all’attacco di Italiano

Edin Dzeko, attaccante bosniaco oggi a quota 381 gol in carriera con i club, ha espresso il desiderio di tornare in Serie A e ha individuato nel Bologna una possibile destinazione ideale per chiudere in grande stile il suo percorso calcistico, puntando al traguardo dei 400 gol. Dopo aver lasciato il Fenerbahce, dove nelle ultime due stagioni ha segnato rispettivamente 25 e 21 reti, Dzeko è libero a parametro zero e ha lanciato segnali concreti, come riportato dal Corriere dello Sport, al Bologna attraverso il suo entourage. L’esperienza europea dell’ex Roma e Inter, unita al suo istinto ancora intatto per il gol, potrebbe arricchire l’attacco rossoblù guidato da Vincenzo Italiano, impegnato nella prossima stagione su quattro fronti: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana ed Europa League. La squadra ha già giovani talenti come Castro e Dallinga, ma l’innesto di un veterano come Dzeko darebbe profondità, leadership ed efficacia sottoporta, nonostante l’età e la mobilità ridotta.

La carriera di Dzeko testimonia un rendimento costante ovunque abbia giocato, con importanti traguardi individuali e collettivi tra Bundesliga, Premier League e Serie A. A quasi 39 anni, il bosniaco non è un attaccante da pressing costante, ma la sua esperienza nei tornei europei, i numerosi trofei vinti e la capacità realizzativa lo rendono ancora competitivo. Bologna si presenta come una piazza ideale per veterani di talento: negli ultimi decenni ha già accolto campioni come Roberto Baggio, Beppe Signori, Marco Di Vaio e Marko Arnautovic, tutti capaci di lasciare un segno importante nella seconda parte della carriera. Dzeko, pur con qualche anno in più rispetto a loro, potrebbe seguire la stessa traiettoria, trovando a Bologna l’ambiente giusto per chiudere ad alti livelli. Resta ora da capire se il club, attraverso il lavoro del direttore tecnico Sartori, vorrà cogliere quest’opportunità, valutando i benefici sportivi ed economici di un ingaggio di grande esperienza ma a parametro zero.