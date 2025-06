Clamoroso al Fenerbahce: Dzeko e Tadic si rifiutano di giocare ancora per Mourinho!

Caos in casa Fenerbahce: Dusan Tadic e Edin Dzeko hanno disertato l’ultima partita: non vogliono più giocare per Mourinho

Finale di stagione turbolento per il Fenerbahce di José Mourinho: Edin Dzeko e Dusan Tadic hanno rifiutato di scendere in campo nell’ultima partita di Super Lig contro il Konyaspor, segnando così un addio polemico al club. I due erano attesi per una cerimonia d’omaggio con la consegna di targhe celebrative, ma hanno preferito non presentarsi, temendo contestazioni da parte dei tifosi dopo una stagione deludente. Il Fenerbahce ha comunque chiuso con una vittoria per 2-1, ma a ben 11 punti di distanza dai campioni del Galatasaray.

Tadic ha motivato la scelta con una dichiarazione chiara: «È stata una decisione presa insieme a Dzeko. Non volevamo danneggiare l’immagine del Fenerbahce. I tifosi ci hanno sempre sostenuti. Avrei preferito un addio allo stadio, ma l’ambiente non è dei migliori al momento. Per questo è stato meglio così». Le tensioni attorno alla squadra sono aumentate nelle ultime settimane, complici anche le continue polemiche arbitrali che hanno coinvolto Mourinho, il cui operato è già al centro di critiche. Sul futuro dei due giocatori, Tadic ha aperto alla possibilità di un ritorno all’Ajax sotto la guida del nuovo tecnico John Heitinga («È il mio club, tornerei per Heitinga»), mentre Dzeko, ex di Roma e Inter, potrebbe chiudere la carriera nella sua terra d’origine: si parla con insistenza di un passaggio all’Hajduk Spalato. Una chiusura amara per due veterani che, almeno nelle intenzioni, avrebbero voluto salutare con onore.