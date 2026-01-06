Dzeko Fiorentina, è finita? I viola valutano la cessione del bosniaco, quante offerte per l’attaccante!

Dzeko Fiorentina, aria di separazione: il bosniaco tentato dalle richieste provenienti dall’estero. Le ultimissime

La Fiorentina sta valutando la possibile cessione di Edin Dzeko in questa sessione di mercato invernale. L’attaccante bosniaco, arrivato in estate, ha ricevuto alcune offerte dall’estero che potrebbero convincerlo a lasciare Firenze dopo pochi mesi. Lo riporta Di Marzio.

Dzeko ha finora collezionato 17 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 2 gol. Nonostante il rendimento non sia stato negativo, il suo futuro resta in bilico anche alla luce delle difficoltà attraversate dalla squadra, che ha vissuto un avvio di stagione complicato e carico di tensioni con la tifoseria.

Il bosniaco si è spesso esposto in prima persona, parlando ai tifosi a fine partita per chiedere sostegno nei momenti più delicati. La recente vittoria contro la Cremonese, la prima in Serie A, ha dato un segnale di ripartenza grazie anche alla mentalità portata da Vanoli. In questo contesto, il mercato di gennaio potrebbe diventare decisivo per rilanciare la squadra e allontanare i timori legati alla lotta salvezza.

