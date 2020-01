A tutto Dzeko: «Ho segnato tanto ma potevo fare meglio. Sul trasferimento all’Inter…»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante Pitti Uomo a Firenze. Le parole dell’attaccante bosniaco

GOL – «Ho fatto tanti gol con la Roma tanti ma potevano essere di più».

JUVE – «Fare il gol numero 98 domenica sera? Speriamo, abbiamo bisogno più di punti che di un gol di Dzeko».

GIOVANI – «Consigli ai più giovani? Sono uno dei più vecchi, con Fazio, Mirante e Kolarov e noi ci troviamo a dare i consigli giusti per i ragazzi che devono lavorare duro e dare sempre più ogni partita».

MATCH CON LA JUVE – «Sfida impossibile? No, dobbiamo giocare tutte le partite, contro il Toro non siamo stati al nostro livello, nessuno ha giocato al suo livello. Siamo molto tristi dopo il match con i granata ma non c’è tempo da piangere, abbiamo la partita contro la Juve e dobbiamo dare molto di più contro loro».

ROMA DIPENDENTE – «Juve che dipende da Cr7 e la Roma da me? La Roma non dipende da me, non dipende solo da me. Cr7 è un grande campione ma la Juve non ha solo lui, ma tanti campioni così come la Roma».

RITIRO – «Rimanere qua dopo il ritiro come Kolarov? Non ci ho pensato, sono più giovane di Kolarov. Sono contento che lui abbia rinnovato, perché è un giocatore importantissimo per noi. Già lo vedo come allenatore o dirigente».

INTER – «Trasferimento all’Inter? Non ci ho pensato e non ci penso. Sicuramente l’Inter sta lassù con la Juve con merito, sicuramente sarà una corsa importante che è importante per il campionato in Italia»