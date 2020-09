Dzeko Juve, ci siamo: il bosniaco ha salutato i compagni e ha svuotato l’armadietto in attesa del trasferimento a Torino

Edin Dzeko ha già salutato i compagni di squadra. Una mattinata emozionante per il bosniaco – come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport -, recatosi a Trigoria per svuotare l’armadietto.

Il centravanti bosniaco alle 9 di questa mattina – si legge – ha varcato i cancelli di Trigoria con la sua Bentley, ufficialmente per sostenere l’allenamento di rifinitura alle 10, in pratica per svuotare l’armadietto e salutare i compagni di squadra. Dzeko è pronto ad approdare alla Juve, in attesa di Arek Milik.