Dzeko: «Spinazzola importante per noi. Alla Roma sono felice» – VIDEO

Dzeko dopo il Genoa: «Spinazzola? È sempre stato con la testa alla Roma. Permanenza? Nella Capitale sto bene»

È un Edin Dzeko soddisfatto quello che si vede al termine della sfida di Marassi contro il Genoa. Il bosniaco ha commentato in zona mista il successo dei giallorossi:

«Spinazzola? Ha fatto una grande partita come abbiamo detto. Lui con la testa stava sempre qui a Roma poi quelle cose che succedono non devono influire su un giocatore. Permanenza a Roma? Qui sono felice e anche per questo sono rimasto».