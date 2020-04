Dzyuba Lazio: nome buono per l’attacco grazie a Jorge Mendes

La Lazio cerca rinforzi in attacco e ha messo nel mirino Artem Sergreevich Dzyuba, calciatore dello Zenit San Pietroburgo

Il prossimo nome buono per l’attacco potrebbe essere Artem Sergreevich Dzyuba? Il calciatore dello Zenit San Pietroburgo è in scadenza di contratto e potrebbe sbarcare in Italia.

Con lo Zenit 67 reti in 167 partite, più 48 assist, 15 reti quest’anno. Dzyuba ha 32 anni e sarebbe stato proposto alla Lazio da parte di Jorge Mendes, noto procuratore che ha un ottimo rapporto con i biancocelesti. La Lazio cerca un attaccante da aggiungere al trio Immobile, Caicedo, Correa: occhio a Dzyuba. A riferirlo è il Corriere dello Sport.